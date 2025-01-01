Agression à l’arme blanche près d’un cinéma : un mineur arrêté

Suite à une agression à l'arme blanche dans un stationnement près d'un cinéma dans le quartier Chomedey, survenue le 21 septembre, les enquêteurs de l’escouade des Crimes contre la personne ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme d’âge mineur, hier matin.

La tentative de meurtre s'est déroulée en soirée devant un établissement du Centropolis. Le Service de police de Laval a reçu un appel afin de porter assistance au jeune homme de 19 ans grièvement blessé. Il a été attaqué alors qu'il se rendait au cinéma Colossus.

La victime a été transportée d'urgence à l’hôpital pour soigner des blessures qui mettaient sa vie en danger. Son état s’est stabilisé depuis. Le suspect avait déjà pris la fuite avant l’arrivée des services d’urgence.

L’escouade des Crimes contre la personne, chargée de l’enquête, a travaillé sans relâche depuis l’événement. Grâce à la collaboration des escouades de l’Identité judiciaire et d’Équinoxe, les enquêteurs ont rapidement pu identifier un suspect, et subséquemment procéder à son arrestation.

Arrestation et comparution

Le suspect, qui est âgé de 16 ans, fait face à des accusations de tentative de meurtre, de voies de fait graves et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. Il demeure détenu à la suite de sa comparution. Son dossier reviendra à la Cour du Québec, en chambre de la jeunesse, au courant des prochaines semaines.

Ligne Info-Police

Toute personne qui aurait des informations à donner concernant cet événement, est invitée à nous contacter, en toute confidentialité, sur notre Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911, en mentionnant le dossier LVL250921-068.