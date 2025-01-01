Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans le quartier Chomedey

Agression à l’arme blanche près d’un cinéma : un mineur arrêté

durée 13h00
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Suite à une agression à l'arme blanche dans un stationnement près d'un cinéma dans le quartier Chomedey, survenue le 21 septembre, les enquêteurs de l’escouade des Crimes contre la personne ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme d’âge mineur, hier matin. 

La tentative de meurtre s'est déroulée en soirée devant un établissement du Centropolis. Le Service de police de Laval a reçu un appel afin de porter assistance au jeune homme de 19 ans grièvement blessé. Il a été attaqué alors qu'il se rendait au cinéma Colossus. 

La victime a été transportée d'urgence à l’hôpital pour soigner des blessures qui mettaient sa vie en danger. Son état s’est stabilisé depuis. Le suspect avait déjà pris la fuite avant l’arrivée des services d’urgence.

L’escouade des Crimes contre la personne, chargée de l’enquête, a travaillé sans relâche depuis l’événement. Grâce à la collaboration des escouades de l’Identité judiciaire et d’Équinoxe, les enquêteurs ont rapidement pu identifier un suspect, et subséquemment procéder à son arrestation.

Arrestation et comparution

Le suspect, qui est âgé de 16 ans, fait face à des accusations de tentative de meurtre, de voies de fait graves et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. Il demeure détenu à la suite de sa comparution. Son dossier reviendra à la Cour du Québec, en chambre de la jeunesse, au courant des prochaines semaines.  

Ligne Info-Police

Toute personne qui aurait des informations à donner concernant cet événement, est invitée à nous contacter, en toute confidentialité, sur notre Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911, en mentionnant le dossier LVL250921-068.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fusillade à Laval : le candidat à la mairie, Frédéric Mayer réagit

Fusillade à Laval : le candidat à la mairie, Frédéric Mayer réagit

Hier matin, une fusillade a éclaté dans le café Starbucks à Laval, dans le quartier Chomedey , menant à la mort un homme dans la quarantaine et fait deux blessés. Le candidat d'Action Laval à la mairie, Frédéric Mayer, considère que l'effet de cette violence sur les Lavallois est important et n'est pas à négliger.  « Ce genre d’événement nous ...

LIRE LA SUITE
Trois personnes ont été blessées après des coups de feu à Laval

Publié hier à 14h00

Trois personnes ont été blessées après des coups de feu à Laval

Trois personnes ont été blessées, mercredi, après que des coups de feu eurent été entendus dans un établissement commercial à Laval. Le Service de police de Laval était intervenu en premier sur les lieux après avoir été informé vers 10 h 30 de coups de feu dans le secteur. La Sûreté du Québec (SQ), qui a fait le point en début d'après-midi, a ...

LIRE LA SUITE
Une jeune lavalloise de 15 ans disparue depuis deux jours recherchée

Publié hier à 10h00

Une jeune lavalloise de 15 ans disparue depuis deux jours recherchée

L'aide de la population est demandée afin de retrouver la Lavalloise Mariane Dupras, âgée de 15 ans, qui a quitté sa résidence le 29 septembre, et qui depuis n'a pas été revue.  Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité indiquant que la jeune fille aurait de mauvaises fréquentations. Le Service de police de Laval (SPL) croit ...

LIRE LA SUITE