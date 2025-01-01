Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fusillade dans un Starbuks

La police retrouve une voiture incendiée possiblement liée à un meurtre à Laval

durée 13h20
3 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La Sûreté du Québec (SQ) affirme qu'un véhicule incendié retrouvé dans un stationnement du nord-est de Montréal pourrait être lié au meurtre commis mercredi dans un Starbucks au nord de la ville.

Une personne est morte et deux autres ont été blessées lorsque des tireurs ont fait irruption en milieu de matinée dans un centre commercial de Laval. L'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec à cause de l'implication possible du crime organisé.

La police de Montréal indique que quelqu'un a appelé au 9-1-1 vers 3 h, jeudi, pour signaler un véhicule en feu dans un stationnement de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

La porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Annie-Claude Racine, a indiqué que les pompiers avaient éteint l'incendie, puis appelé la police lorsqu'ils ont constaté des traces d'accélérateurs.

Le véhicule a été remorqué et est actuellement examiné pour la recherche de preuves.

La Sûreté du Québec n'a procédé à aucune arrestation.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Agression à l’arme blanche près d’un cinéma : un mineur arrêté

Publié hier à 13h00

Agression à l’arme blanche près d’un cinéma : un mineur arrêté

Suite à une agression à l'arme blanche dans un stationnement près d'un cinéma dans le quartier Chomedey, survenue le 21 septembre, les enquêteurs de l’escouade des Crimes contre la personne ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme d’âge mineur, hier matin.  La tentative de meurtre s'est déroulée en soirée devant un établissement du ...

LIRE LA SUITE
Fusillade à Laval : le candidat à la mairie, Frédéric Mayer réagit

Publié hier à 10h05

Fusillade à Laval : le candidat à la mairie, Frédéric Mayer réagit

Hier matin, une fusillade a éclaté dans le café Starbucks à Laval, dans le quartier Chomedey , menant à la mort un homme dans la quarantaine et fait deux blessés. Le candidat d'Action Laval à la mairie, Frédéric Mayer, considère que l'effet de cette violence sur les Lavallois est important et n'est pas à négliger.  « Ce genre d’événement nous ...

LIRE LA SUITE
Trois personnes ont été blessées après des coups de feu à Laval

Publié le 1 octobre 2025

Trois personnes ont été blessées après des coups de feu à Laval

Trois personnes ont été blessées, mercredi, après que des coups de feu eurent été entendus dans un établissement commercial à Laval. Le Service de police de Laval était intervenu en premier sur les lieux après avoir été informé vers 10 h 30 de coups de feu dans le secteur. La Sûreté du Québec (SQ), qui a fait le point en début d'après-midi, a ...

LIRE LA SUITE