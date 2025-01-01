La police retrouve une voiture incendiée possiblement liée à un meurtre à Laval

La Sûreté du Québec (SQ) affirme qu'un véhicule incendié retrouvé dans un stationnement du nord-est de Montréal pourrait être lié au meurtre commis mercredi dans un Starbucks au nord de la ville.

Une personne est morte et deux autres ont été blessées lorsque des tireurs ont fait irruption en milieu de matinée dans un centre commercial de Laval. L'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec à cause de l'implication possible du crime organisé.

La police de Montréal indique que quelqu'un a appelé au 9-1-1 vers 3 h, jeudi, pour signaler un véhicule en feu dans un stationnement de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

La porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Annie-Claude Racine, a indiqué que les pompiers avaient éteint l'incendie, puis appelé la police lorsqu'ils ont constaté des traces d'accélérateurs.

Le véhicule a été remorqué et est actuellement examiné pour la recherche de preuves.

La Sûreté du Québec n'a procédé à aucune arrestation.