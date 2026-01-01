Grande région de Montréal
Un jeune de 17 ans de Joliette est porté disparu
Un jeune de 17 ans de Joliette, Samuel Lapointe, est actuellement porté disparu, et la Sûreté du Québec demande l’aide du public pour le retrouver. Il pourrait notamment se trouver dans la grande région de Montréal.
Selon les dernières informations partagées par la Sûreté du Québec, il aurait été vu pour la dernière fois sur la rue Ladouceur à Joliette. Il se déplace à pied , mais aurait pu solliciter des transports. Il est possible qu'il soit à Repentigny, dans Lanaudière ou dans la grande région de Montréal.
Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.
Description
Taille : 1,78 m (5 pi 10 po)
Poids : 86 kg (190 lb)
Cheveux : blonds, très courts
Yeux : bruns
La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau noir, un pantalon coton ouaté noir, des espadrilles blanches et un sac en bandoulière blanc.
Toute personne qui apercevrait Samuel Lapointe est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.