Une fillette de 5 mois perd la vie des suites d'un accident à Laval

La police a annoncé qu'une fillette de cinq mois est décédée des suites de blessures subies lors d'un carambolage survenu plus tôt ce mois-ci à Laval. L'accident impliquant plusieurs véhicules a également coûté la vie à sa sœur de six ans.

La police de Laval a confirmé jeudi le décès du bébé dans l'accident survenu dans la soirée du 5 janvier sur le boulevard des Laurentides, près du boulevard Dagenais.

Elle était hospitalisée depuis l'accident qui a coûté la vie à sa sœur et blessé ses parents, qui ont également été transportés à l'hôpital.

Neuf blessés ont été hospitalisés à la suite de l'accident, qui impliquait quatre véhicules.

La constable Erika Landry a déclaré que les enquêteurs avaient rencontré un homme de 40 ans impliqué dans la collision, qui a été libéré après s'être engagé à comparaître à une date ultérieure.

Aucune accusation n'a été portée et l'enquête se poursuit.