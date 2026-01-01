Journée de déchiquetage de documents confidentiels à Laval

Le samedi 30 mai, entre 8 h et 15 h, le Service de police de Laval offre aux citoyens de profiter du service de déchiquetage gratuit pour détruire des documents confidentiels en toute sécurité.

Les personnes intéressées pourront se présenter dans le stationnement du Centre des enquêtes du Service de police de Laval, situé au 2911, boulevard Chomedey.

On indique de se présenter le plus tôt possible sur place, puisque le service offert prendra fin lorsque la pleine capacité des camions sera atteinte, indépendamment de l’heure de fin initialement indiquée. Aucune réservation ne sera prise, le fonctionnement est basé sur le principe du premier arrivé, premier servi.

Deux camions déchiqueteurs seront sur place pour assurer la destruction sécurisée de documents personnels tels que : formulaires d’assurance, chèques personnels, déclarations de revenus, relevés bancaires ou tout autre document contenant des renseignements confidentiels (nom, adresse, date de naissance, numéro d’assurance sociale, etc.).

Veuillez noter que les disquettes, cédéroms et vidéocassettes ne seront pas acceptés.

Des membres de l’escouade Prévention du Service de police de Laval (SPL) seront également présents pour discuter avec les citoyens des différentes formes de fraude, notamment l’hameçonnage, les courriels frauduleux, le vol d’identité ainsi que les arnaques téléphoniques et en ligne.

Afin d’assurer un service équitable pour tous, les règles suivantes s’appliquent :

Un maximum de trois boîtes de documents par adresse est permis.

On rappelle que le service s’adresse exclusivement aux résidents de Laval et qu'une preuve de résidence vous sera demandée.

De plus, il n’est pas nécessaire de retirer les agrafes, mais les trombones et pinces métalliques doivent être enlevés.