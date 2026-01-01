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Du 1er au 7 mai

Opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents

durée 10h00
30 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Service de police de la Ville de Gatineau intensifieront leurs interventions du 1er au 7 mai 2026, dans le cadre de l’Opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents.

Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d’être irritants pour les autres utilisateurs du réseau routier, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres.

Saviez-vous que… Ne pas signifier ses intentions est un comportement imprudent. Non seulement le fait d’activer un clignotant permet aux autres usagers de la route de prévoir vos actions, mais cela peut également éviter des collisions. Activer un clignotant n’est pas facultatif, mais bien obligatoire. Omettre de le faire constitue une infraction au Code de la sécurité routière.

Les comportements imprudents ou inadéquats qui seront particulièrement surveillés dans le cadre de cette ONC sont :
- le non-respect de la signalisation, incluant les panneaux d’arrêt, les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et céder le passage;
- les actions imprudentes, incluant les actions susceptibles de compromettre la sécurité et les dépassements interdits;
- suivre de trop près;
- les distractions au volant, incluant l’utilisation du cellulaire au volant.

Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de Gatineau, Contrôle routier Québec et la SAAQ.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le fil X et la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ.

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