Amende de 1 693$ pour un Lavallois en grand excès de vitesse

Le 6 mai dernier, vers 1h00, les policiers du poste autoroutier de Laval ont intercepté un véhicule circulant en grand excès de vitesse sur la voie de service de l’autoroute 15, en direction nord, à la hauteur du secteur Concorde, à Laval. Le conducteur a été capté alors qu’il circulait à 156 km/h dans une zone de 70 km/h.

Le conducteur, un homme âgé de 31 ans, de Laval, a reçu un constat d’infraction de 1 693 $ assorti de 18 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu. L’intervention a également mené à l’arrestation de l’individu pour une possession d’arme prohibé et d’autres accusations en matière d’arme à feu. L’arme à feu a été saisie et l’homme a été libéré avec des conditions.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.