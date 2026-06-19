Tentative de meurtre à Laval en 2022: trois suspects arrêtés

La Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec le Service de police de Laval, a le mardi 16 juin, à l’arrestation de quatre suspects relativement à un meurtre par arme à feu commis à Dorval, à la fin novembre 2022. Trois d’entre eux auraient également été impliqués dans une tentative de meurtre par arme à feu survenue un mois plus tard, à Laval.

Les suspects visés par des mandats d’arrestation sont Adam Leheouir, 22 ans; Mac Ahern, 23 ans; Dariush Kabirinaeini, 23 ans; et Starson Descollines Dasilma, 26 ans. Les trois premiers ont été arrêtés à l’intérieur d’établissements de détention, où ils sont présentement détenus pour d’autres crimes. Descollines Dasilma a, quant à lui, été arrêté dans un secteur résidentiel de Saint-Jérôme.

Les quatre suspects vont comparaître par visioconférence au cours de l’après-midi. Ils seront tous accusés de meurtre au premier degré, en lien avec le meurtre commis à Dorval. Leheouir, Ahern et Descollines Dasilma seront également accusés de tentative de meurtre relativement à l’événement survenu à Laval. Les divers éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette enquête criminelle seront rendus publics durant le processus judiciaire.

Rappel des faits

Le 29 novembre 2022, vers 23 h, le 911 reçoit le signalement d’un citoyen venant d’apercevoir un homme gisant au sol près des avenues Mimosa et Carson, à Dorval. En arrivant sur les lieux, les policiers découvrent un homme de 22 ans ayant été atteint au haut du corps par au moins un projectile d’arme à feu. Le décès de la victime a été constaté sur place. Il s’agissait du 35e meurtre de l’année 2022.

Le 31 décembre 2022, vers 1 h du matin, un homme de 18 ans est atteint par plusieurs projectiles d’arme à feu dans le quartier Fabreville, à Laval. Il a été transporté vers un centre hospitalier et a eu la vie sauve.

Ensemble contre la violence armée

Toute personne détenant de l’information concernant un événement de violence armée est invitée à communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. En communiquant avec Info-Crime Montréal, des récompenses allant jusqu’à 5 000 $ peuvent être remises pour des informations menant à l’arrestation de suspects. Certaines conditions s’appliquent.

Rappelons que le SPVM collabore étroitement à CENTAURE, la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée mise en place par le ministère de la Sécurité intérieure.