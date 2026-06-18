La police de Laval met en garde contre une vague de crimes violents liés à Pokémon

La police de la région de Montréal met en garde la population contre une vague de crimes violents visant les vendeurs de cartes Pokémon et de MacBook.

La police de Laval indique avoir arrêté 10 jeunes hommes âgés de 16 à 18 ans les 9 et 11 juin.

Selon elle, les suspects se seraient fait passer pour des acheteurs et auraient organisé des rendez-vous avec des personnes qui cherchaient à vendre des cartes ou des ordinateurs portables sur la plateforme en ligne Marketplace.

La police précise que certains suspects sont devenus violents lors de ces rendez-vous et qu’ils devront répondre de chefs d’accusation, tels que vol qualifié, possession d’une arme dans un dessein dangereux, voies de fait, et possession et trafic d’un bien criminellement obtenu.

Elle recommande aux vendeurs sur les plateformes publiques de vérifier le profil de l’acheteur et de ne jamais se présenter seuls lors d’un rendez-vous pour vendre un produit.

La police de Laval indique avoir recensé 30 incidents liés à la vente de cartes Pokémon depuis le 1er janvier 2025, dont 11 depuis le 1er mars 2026.

La police de Laval a également diffusé trois vidéos de certains de ces incidents, montrant la façon dont les victimes ont rencontré les suspects dans des lieux publics.

Elles semblent également montrer des suspects utilisant ce qui ressemble à des vaporisateurs au poivre pour agresser les vendeurs. La police a précisé qu’au moins sept de ces incidents avaient donné lieu à des agressions violentes, où des victimes ont été aspergées de poivre de cayenne.

La Presse Canadienne