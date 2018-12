Opération antidrogue à Laval : sept perquisitions et cinq arrestations

Le 11 décembre dernier, les policiers de l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé ont mené une opération à Laval. Ils ont procédé à l'arrestation de cinq personnes reliées au crime organisé. Sept perquisitions dans des résidences et véhicules ont mené à la saisie d'armes à feu, de drogue et d'argent comptant.

L'enquête, amorcée en mai dernier, visait le démantèlement d'un réseau de distribution de drogue et d'armes à feu sur la couronne nord de Montréal. L'opération s'est déroulée en collaboration avec le Service de police de la Ville de Laval.

Armes à feu prohibées et chargées

Tous les sujets arrêtés ont été libérés, à l'exception de la tête dirigeante qui a été accusée pour des crimes reliés à la possession d'armes à feu. Robert Freeman, âgé de 56 ans a comparu cet après-midi au palais de justice de Laval. Il a contrevenu à une ordonnance de la Cour lui interdisant d'avoir des armes à feu en sa possession. Les policiers ont notamment saisi des armes à feu, prohibées ou restreintes, mal entreposées et chargées, ainsi que des munitions et des chargeurs.

Stupéfiants saisis

Les policiers ont également saisi ce qui semble être de la cocaïne, du fentanyl et du cannabis illégal. Ils ont saisi des cellulaires et des ordinateurs qui seront analysés et plus de 20 000 dollars en argent comptant. L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient être déposées.