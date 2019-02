Fraude de véhicules de luxe : deux suspects recherchés

Le Service de police de Laval sollicite l’aide de la population afin d’identifier deux suspects qui auraient commis une fraude chez un concessionnaire automobile du quartier Ste-Rose.

Entre le 31 juillet et le 3 août 2018, les suspects se sont présentés chez le commerçant à quelques reprises. Ils auraient utilisé des informations personnelles des victimes pour tenter d’obtenir du financement afin d’acheter deux véhicules. Une Mercedes et une Lexus usagées d’une valeur plus de 35 000 $ chacune.

Description des suspects

Homme :

Blanc, teint pâle, entre 25 et 30 ans

Mesure environ 1 m 83, (6’), corpulence mince

Cheveux très courts et pâles

Femme :

Blanche, environ 35 ans

Mesure environ 1 m 65, (5’5), cheveux longs bruns

Piercing lèvre inférieure, portait des lunettes

Toute information permettant de localiser ou d’identifier ces individus sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 180801 018.