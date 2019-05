La patrouille à vélo est de retour

Signe que le beau temps est à nos portes, la patrouille à vélo du Service de police de Laval (SPL) se prépare à sillonner les rues, les lieux publics, les parcs et les pistes cyclables de Laval pendant tout l’été, du 17 mai au 15 septembre 2019. Les citoyens pourront aussi rencontrer ces patrouilleurs lors d’événements culturels, d’activités sportives ou de rassemblements.

L'équipe, qui comprend une douzaine de policiers, travaille de jour et de soir, du mercredi au dimanche inclusivement. Ils ont pour mandat de faire respecter la réglementation municipale, le Code de la sécurité routière ainsi qu'assurer la quiétude des Lavallois. Elle portera aussi une attention particulière au partage de la voie publique entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Cette unité mobile et versatile, qui se déplace facilement dans des endroits variés, a l’avantage d’être proche des citoyens et de pouvoir intervenir là où il est difficile pour les véhicules automobiles de circuler.

Partager la route

La cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes est un défi de taille pour tous les milieux urbains. C'est pour cette raison que la patrouille à vélo assurera aussi la sécurité de tous en répondant aux plaintes et en réglant certains conflits qui pourraient survenir.

Discuter avec les policiers

Le SPL invite les citoyens à interpeler les policiers à vélo pour échanger avec eux sur des situations problématiques observées ou sur tout autre sujet de sécurité qui préoccupe.