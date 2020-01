Vol à la bijouterie d'Orly : la SQ demande l'aide de la population

Le Service de police de Laval (SPL) demande la collaboration du public afin d’identifier un suspect ayant commis un vol l'an dernier à la bijouterie d’Orly, située au 3035, boul. Le Carrefour, dans le secteur de Chomedey.

Le 2 octobre 2019, vers 12 h 30, le suspect se serait présenté à la bijouterie en demandant à voir des chaines en or. Pendant que l’employée le servait, il aurait arraché un présentoir de bracelets, d’une valeur de plus de 10 000 $. Il a ensuite quitté à la course. L’employée et les agents de sécurité l’on perdu de vue dans le stationnement.

Le suspect est un homme noir entre 18 et 20 ans,avec un fort accent anglophone. Il mesure environ 1 m 70 (5 pieds et 7 pouces), pèse 65 kg (144 lb) et a les cheveux courts noirs tressés (dreads) et les yeux noirs.

Au moment des faits, il portait un manteau noir et mauve, un chandail à capuchon mauve avec un logo Puma blanc, pantalon de sport de couleur noire.

Toute personne qui aurait de l'information concernant cet individu peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL191002 035.