Suspect de vol qualifié à Chomedey : la police sollicite l'aide de la population

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public pour identifier un suspect de vol qualifié, perpétré sur un adolescent de 16 ans, à l’intersection de la 100e Avenue et de la 9e Avenue, dans le secteur de Chomedey.

La victime et le suspect sont monté à bord de l’autobus numéro 66 en provenance de l’intersection des boulevards Notre-Dame et Curé-Labelle. Quand la victime est sortie de l’autobus, à l’intersection de la 100e Avenue et de la 9e Avenue, le suspect l’a suivi. Ce dernier a utilisé un subterfuge pour s’adresser à la victime et aurait volé la chaine en or, d’une valeur de 300 $, que portait l’adolescent. Des caméras ont capté le suspect dans un commerce avant l’altercation.

Le suspect est un homme possiblement d’origine marocaine, d'environ 19 ans. Il mesure 1m67 (5 pieds 6 pouces), pèse 68 kg (150 lb) et a les cheveux bruns, attachés sur le dessus et rasés sur les côtés.

Toute information permettant de retracer ou d’identifier cet individu sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 190720 043.