Meurtre : demande d’informations du public

Le Service de police de Laval (SPL) demande l’assistance des citoyens afin de faire progresser l’enquête sur le meurtre d’une femme, âgée de 74 ans, survenu le 4 décembre.

Les enquêteurs de l’escouade des Crimes majeurs auraient besoin de connaître les allées et venues du suspect, Albert Nathaniel, âgé de 58 ans, les jours précédant l’évènement.

Les citoyens qui en auraient été témoins, sont invités à contacter la Ligne-Info 450 662-INFO (4636), en mentionnant le numéro du dossier LVL 201204 034.

Le SPL tente également de localiser le véhicule de la victime, une Dodge Caravan blanche, immatriculée H28 THP. Si vous le localiser, veuillez composer le 911. Prenez note de ne pas approcher ou toucher le véhicule.

Résumé des faits

Le 4 décembre à 13 h, les policiers de Laval ont répondu à un appel concernant une personne inanimée dans un logement du 2525, avenue du Havre des Îles à Laval.

La victime présentait des marques de violence et son décès a été constaté sur les lieux. Le conjoint, Albert Nathaniel, âgé de 58 ans, a été placé en état d’arrestation et dénoncé pour meurtre au second degré.

Il sera de retour devant les tribunaux le 10 décembre.