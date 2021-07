Des suspects recherchés pour une intrusion de nuit

Le 18 juin dernier, vers 21 h, les deux suspects se seraient présentés à une maison sur la rue Des Géraniums, dans le secteur de St-Dorothée. La femme se serait présentée à la porte d’entrée et aurait mentionné qu’il y avait une caméra d’intégrée dans la sonnette. Les deux suspects ont alors pris la fuite à pied. Suspecte : Femme d’origine latino, environ 25 ans

Parle espagnol

Portait un manteau Adidas à capuchon de couleur camouflage avec l’inscription HU Hiking à l’arrière, un pantalon gris, des souliers noirs et un sac à la taille de couleur noire. Suspect : Homme d’origine latino, environ 20 ans

Portait un chandail à capuchon noir avec une inscription blanche à l’avant, un pantalon noir, des souliers noirs et une casquette noire avec un logo Toute personne qui aurait de l'information pouvant permettre d’identifier les suspects peuvent communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210622-042