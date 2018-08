L'opération Débarque-moi au bon endroit débutera cette semaine

À l'occasion de la rentrée scolaire, le Service de police de Laval déploie une nouvelle campagne de prévention visant la sécurité aux abords des écoles, sous la thématique Débarque-moi au bon endroit.

Certains parents croient, à tort, que l'endroit le plus sécuritaire où débarquer leurs enfants est le plus près possible de la porte d'entrée de l'école, et ce, peu importe la signalisation et au détriment de la sécurité des autres enfants.​ Ainsi, les parents des élèves sont particulièrement visés par cette nouvelle campagne.​

Pour des conseils de prévention au sujet des zones scolaires et pour connaitre les meilleurs endroits où stationner votre véhicule pour reconduire votre enfant à l'école, consultez la page Zones scolaires

Intervention des policiers

Dans les prochaines semaines, les policiers de Laval effectueront des ​opérations en sécurité routière dans les zones scolaires afin de repérer les parents qui débarquent leurs enfants à des endroits non sécuritaires aux abords des écoles. Plus précisément, 2 phases d'intervention sont prévues dans le plan de sécurité routière :

1) Phase de prévention (3 semaines)​

Durant 3 semaines (4 au 21 septembre 2018), les policiers prendront le temps de discuter avec les parents et de les avertir lorsqu'ils constatent qu'une infraction est commise (exemple : stationner la voiture dans une zone interdite le temps d'aller reconduire les enfants dans la cour d'école).

2) Phase de répression (semaines suivantes)

Après les 3 semaines de prévention, les policiers commenceront à faire respecter le Code de la sécurité routière en remettant des constats d'infraction aux automobilistes fautifs. Ces actions viennent appuyer tous les autres messages de prévention qui sont remis aux parents, et ce,​ pour la sécurité des enfants qui se rendent à l'école chaque matin.