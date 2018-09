Nouvelle activité pour les 10-14 ans au Cosmodôme

Le Cosmodôme est fier de présenter « Les dimanches aéro », un nouveau programme qui s’adresse aux passionnés d’aviation et d’espace de 10 à 14 ans. La série d'activités se tiendra du 7 octobre au 16 décembre prochains, avec une pause le 25 novembre.



Pendant dix semaines d’activités, les participants devront faire preuve de créativité et de débrouillardise pour découvrir comment volent les avions et les fusées, comment sont construits les satellites et quels éléments ont déterminé la forme du télescope Hubble.



Accompagnés de l’équipe universitaire de MSG - McGill Space Group et de chercheurs de l’ÉTS - École de technologie supérieure, ils seront amenés à assembler et à ajuster leur propre planeur, à imaginer et à assembler un système de propulsion et ils devront concevoir un système de contrôle à distance. Ils seront également initiés à un entrainement de pilote sur 2 de nos simulateurs d’entrainement d’astronaute.



Voici un aperçu des activités prévues :



• Atelier sur le design des satellites

• Construction d’un modèle de planeur

• 2 défis de construction sur le thème de l’aérospatiale

• Visite des laboratoires

• Essai de deux (2) simulateurs d’entrainement d’astronaute



Inscrivez-vous rapidement ici : http://bit.ly/dimanchesAero.



Cette activité est offerte grâce à la participation financière du Ministère de l'Économie, de la Science et l'Innovation.