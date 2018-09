Le Collège Montmorency lance le projet l'École des grands

Le 22 septembre dernier avait lieu le lancement du projet l’École des grands au Collège Montmorency. À la fin de leur première journée de tutorat, les 40 enfants de l’école primaire Marcel-Vaillancourt (Laval-des-Rapides) et les 30 tuteurs du Collège Montmorency se sont rassemblés au gymnase avec parents, amis et partenaires pour donner le coup d’envoi à ce projet d’aide aux devoirs, qui voit le jour pour une première année dans Laval-des-Rapides.

Le projet, fondé en 2015 par le Cégep Marie-Victorin et la professeure de mathématiques Alisha Wissanji, vit dans d’autres cégeps du Québec (Collège de Maisonneuve, Cégep régional de Lanaudière, Cégep de la Gaspésie et des îles). Son implantation au Collège Montmorency est une initiative de la Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté (DAÉRC).

La naissance de l’École des grands dans Laval-des-Rapides est le fruit d’une étroite collaboration entre la DAÉRC, la professeure Alisha Wissanji, l’école primaire Marcel-Vaillancourt et la Commission scolaire de Laval. Ce projet est également rendu possible grâce à la participation financière du Regroupement lavallois pour la réussite éducative dans le cadre d’une entente avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

À propos de L’École des grands

Tous les samedis matins jusqu’au 1 er décembre 2018, de 9 h à 12 h, le Collège Montmorency accueille dans ses locaux et laboratoires des élèves provenant de l’école primaire Marcel-Vaillancourt, dans Laval-des-Rapides. Les élèves de l’école sont accompagnés dans leurs devoirs de français et de mathématiques par une trentaine de tutrices et tuteurs bénévoles du Collège issus de tous les programmes d’études.

Accompagnés de ces tuteurs, les élèves réalisent aussi des expériences scientifiques dans les laboratoires du Collège afin de développer leur curiosité intellectuelle, leur émerveillement et leur intérêt envers les sciences. Tous les tuteurs reçoivent une formation obligatoire, sont suivis de manière hebdomadaire et peuvent obtenir une mention d’engagement étudiant à leur bulletin.

Fondées en 2015 par le Cégep Marie-Victorin et la professeure Alisha Wissanji, les Écoles des Grands (ÉDG) sont des centres d’aide aux devoirs et d’éveil scientifique à l’intention des élèves de la première à la sixième année d’écoles primaires en milieux défavorisés du Québec.

Leur mission est de contribuer à l'égalité des chances et de donner aux populations vulnérables un réel accès à la réussite éducative en utilisant comme levier l'expertise, les infrastructures et l'engagement social du réseau collégial.