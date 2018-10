La campagne d’Halloween de Leucan : l’Association demande à la population de préparer sa monnaie

La campagne d’Halloween de Leucan est de retour pour une 20e année et l’Association rappelle à la population de préparer sa monnaie et de la donner aux enfants qui porteront la tirelire rouge de Leucan le soir du 31 octobre prochain.

« Aujourd’hui, la plupart des gens effectuent leurs paiements avec des cartes de débit ou de crédit. Il y a donc moins d’argent en espèces en circulation. Leucan rappelle à la population l’importance et la facilité de soutenir cette campagne pour les enfants atteints de cancer, en ayant de la monnaie à la maison et à la remettre aux enfants qui porteront la tirelire rouge de Leucan le soir de l’Halloween », exprime Marie-France Bilodeau, responsable de la campagne d’Halloween de Leucan depuis 10 ans.

Pour Leucan, cette campagne permet de financer le service de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire dont l’objectif est de faciliter le retour en classe de l’élève atteint de cancer après une période d’hospitalisation. Ce service permet également de sensibiliser et d’informer les compagnons de classe sur les réalités différentes de l’enfant malade.

« On va en classe pour parler aux enfants. On va démystifier la maladie, dans des mots simples, pour que les enfants comprennent que c’est une maladie grave, mais que ce n’est pas contagieux. On est là pour répondre aux questions », ajoute Jocelyne Leblanc, agente, services aux familles depuis 8 ans.

Depuis 20 ans, des milliers d’enfants ont porté fièrement leur tirelire rouge de Leucan le soir de l’Halloween afin d’amasser des fonds pour Leucan. Cette campagne est une opportunité unique pour les jeunes de s’initier à la philanthropie et de devenir des adultes sensibilisés et engagés dans leur communauté. L’an dernier, 682 écoles du Québec ont pris part à cette activité de financement et près de 450 000 $ ont été amassés.

Il est toujours possible d’inscrire un établissement scolaire à la campagne d’Halloween de Leucan ou de faire un don en ligne en visitant le www.tirelires-leucan.com.