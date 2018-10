Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative souligne une première année officielle de concertation et de mobilisation

Le 26 octobre dernier, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) soulignait les réalisations de sa première année d’existence officielle dans le cadre de son assemblée générale annuelle.

Soixante-deux membres, représentant autant d’organisations provenant des milieux éducatif, social et communautaire, santé et services sociaux, municipal, de l’emploi et des affaires, ont assisté à l’assemblée générale mais également au premier forum de concertation.

Soulignons parmi les activités du RLPRE, la coordination des Journées de la persévérance scolaire à Laval, l’élaboration d’un plan d’action régional en valorisation de la lecture ainsi que le soutien financier de 26 projets lavallois.

Ces projets en 2017-2018 ont été réalisés grâce à des fonds provenant du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en persévérance scolaire et en valorisation de la lecture. Le forum de concertation, tenu immédiatement après l’assemblée générale, a permis aux membres de bonifier les résultats d’une réflexion stratégique amorcée par les membres du conseil d’administration. Les participant(e)s ont été invité(e)s à réfléchir collectivement à une définition commune de la réussite éducative.

Durant les échanges, le rôle central de la famille, ainsi que l’implication de l’ensemble des acteur(trice)s de la communauté, ont été identifiés comme étant des éléments essentiels à la réussite éducative. Des membres ont également souligné la nécessité d’agir tôt et tout au long de la vie d’un individu dans le but de favoriser sa réussite.

Cette journée de réflexion et d’échanges, qui se veut un rendez-vous annuel, aura permis au RLPRE d’impliquer ses membres dans la construction de sa vision et le déploiement de ses mandats. Les membres des différents secteurs d’activité ont réitéré leur volonté de collaborer à l’égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative à Laval.

Constat réjouissant pour le RLPRE, pour qui la mobilisation inclusive de tous les acteurs et secteurs concernés par la persévérance scolaire et la réussite éducative continue d’être un objectif essentiel à sa mission.

Consultez le rapport annuel 2017-2018 du RLPRE.