Inauguration de la nouvelle bibliothèque de l'école Paul-VI de Laval

Le mercredi 17 octobre 2018, l’école Paul VI a inauguré sa bibliothèque nouvellement rénovée. Lors de cette journée spéciale, la commissaire, les parents bénévoles, les commanditaires, les élèves et les enseignants étaient présents pour officialiser l’ouverture de la Pagimanie.

Grâce au design de Mme Valérie De L’Étoile, nous avons un endroit merveilleux qui permet aux enfants de s’évader, de se détendre et de découvrir la magie de la lecture.

« Ayant fréquentée l'école Paul VI de Sainte-Dorothée tout mon primaire, c’est maintenant à mon fils d’avoir la chance d'y aller. Depuis l'année dernière, je me suis impliquée comme parent bénévole, entre autre, à la bibliothèque de l'école, la Pagimanie. Elle avait grandement besoin d'un coup de rajeunissement. Comme designer d'intérieur, j'ai souhaité donner mon soutien à l'école afin de proposer un nouvel aménagement dans une ambiance plus moderne et dynamique à l'image du monde des enfants. Mon but a également été d'offrir aux élèves un espace rassembleur de lecture et d’apprentissage qui laisse toute la place à leur imagination.C'est grâce à l'aide de plusieurs parents bénévoles et la générosité de nombreuses entreprises locales que j'ai pu transformer cet espace avec un budget restreint et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter la nouvelle Pagimanie! », indique Valérie De L’étoile, designer du projet.

« La lecture les aidera non seulement à progresser dans leur parcours scolaire, mais aussi à entrer dans un monde imaginaire. La lecture est magique. Elle nous permet de développer notre créativité, vivre des émotions, apprendre, vivre la vie des personnages, etc. Nous nous trouvons très chanceux d’avoir cet endroit, car plusieurs écoles n’ont pas le luxe d’avoir une bibliothèque. Nous nous réjouissons en pensant aux prochaines générations qui pourront profiter de ce magnifique lieu de lecture », ajoutent Vincent et Mia, des élèves de 6e année.

Nous tenons à remercier la compagnie Valérie De L’Étoile design d’intérieur, les parents bénévoles qui ont participé au projet soit Audrey Lévesque, Nicole Seeman, Fatiha Sefiane, Sylvie Vigneault, Verónica Andrea Sanchez Fuentes, Lailah Marun, Indhira Calzado, Elisabeth Girard, Anastasia Haswam, Maryline Delisle, Milia Bou Karam, Antoaneta Oprea, Hanane Khamass, Siham Zaki, Alexandre Campagna ainsi que les commanditaires Sherwin-Williams de Ste-Dorothée, Dgraphx, Boutons Bobines & Cie, Dolce & Bianca, Metro Denigil, Luminaires et Cie, BMR Rousseau et Brault et Bouthillier