De nouvelles activités au Musée pour la relâche

Le Musée Armand-Frappier propose deux activités scientifiques et éducatives pour le relâche scolaire. Les enfants de 6 à 10 ans pourront participer aux camps de la relâche et les familles auront la possibilité de profiter de notre activité Enquête de diversité !

Camps scientifiques de la relâche scolaire du 4 au 8 mars 2019

Les enfants de 6 à 10 ans pourront participer aux camps scientifiques lors de la relâche scolaire.

Deux programmes seront proposés :

Les 6 à 8 ans participeront au tout nouveau programme biologie cellulaire. Ils auront pour mission d’aider Lucy, une cellule amnésique, à retrouver la mémoire. Pour y arriver, ils réaliseront diverses expériences de laboratoire : observation microscopique, suivi de croissance cellulaire ou encore expérience d’osmose et de diffusion.

participeront au tout nouveau programme biologie cellulaire. Ils auront pour mission d’aider Lucy, une cellule amnésique, à retrouver la mémoire. Pour y arriver, ils réaliseront diverses expériences de laboratoire : observation microscopique, suivi de croissance cellulaire ou encore expérience d’osmose et de diffusion. Les 8 à 10 ans, le camp microbiologie sera proposé. Au programme : coloration et observation de microbes ainsi que fabrication d’aliments... à l’aide de ces êtres invisibles à l’œil nu.

Pour plus d'information ainsi que pour les inscriptions, visitez le musee-afrappier.qc.ca ou composez le 450 686-5641.

Activité familiale Enquête de diversité ! du 2 au 9 mars (sauf le 3 mars) 2019

En famille, enquêtez au Musée et découvrez les raisons et avantages qui expliquent la diversité chez les êtres vivants, dont l’humain. En participant à une quête à travers l'exposition Nous et les autres - Des préjugés au racisme et en réalisant au laboratoire l'activité Diversité sous la loupe, petits et grands apprécieront plus que jamais la diversité du vivant et auront le goût de prendre soin d’eux-mêmes et des autres... peu importe leur différence !

Les inscriptions débuteront le 15 janvier 2019. Pour plus d'information, musee-afrappier.qc.ca, 450 686-5641.