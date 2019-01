Cinq résolutions scolaires pour les parents et les jeunes

Alloprof profite du début de la nouvelle année pour proposer aux élèves et à leurs parents cinq résolutions afin de bien s’organiser, d’apprendre dans le plaisir et de préparer les examens.

« Janvier est un bon moment pour faire le point sur les premiers mois de l’année scolaire. C’est aussi l’occasion de mettre en place des astuces simples pour améliorer la motivation et l’étude des jeunes », explique Marc-Antoine Tanguay, directeur de la stratégie et porte-parole d’Alloprof. Voici les cinq bonnes résolutions scolaires d’Alloprof pour 2019 :

1. Instaurer et maintenir une bonne routine des devoirs

Pour y parvenir, il y a Alloprof Parents, un volet de services dédié aux parents où l’on propose un dossier complet pour bien vivre les devoirs. On y retrouve aussi une foule de trucs pratiques, des vidéos d’experts, des billets de parents ainsi que des outils imprimables comme Ma routine de devoirs (enfants ou ados) et Pour mes devoirs, j'apporte mon matériel.

« Nos conseils aident les parents à réduire les risques de conflits, de stress, de découragement ou d’incompréhension pendant la période des devoirs », précise M. Tanguay. Alloprof Parents réalise 50 000 accompagnements de parents par mois en ligne, par téléphone et par la messagerie Facebook. Ses 50 outils téléchargeables pratiques comptent plus de 6 000 téléchargements par mois.

2. Partager le temps passé devant l'écran avec les jeux et applications pédagogiques

« On le sait, les enfants, les adolescents et même les adultes apprennent naturellement par le jeu. Pourquoi ne pas consacrer une partie du temps passé devant l'écran à des jeux et applications d’apprentissage, comme ceux offerts par Alloprof? », rappelle le porte-parole de l’organisme.

Conçus pour réviser les leçons tout en ayant du plaisir, les jeux d’Alloprof cumulent plus de 2 millions de parties jouées par mois. À découvrir, les trois nouveautés disponibles en ligne ou en application : Conjugo pour la conjugaison des verbes en français, Irregular Verbs Challenge pour les verbes irréguliers en anglais et la Dictée de mots de vocabulaire.

3. Ne pas étudier à la dernière minute pour ses examens

Beaucoup d’élèves disent avoir de la difficulté à bien organiser leur étude, admettant que cela nuit à leurs résultats scolaires. Pour leur donner un coup de pouce, Alloprof propose un répertoire de révisions qui comprend un résumé des notions à maitriser, ainsi que ses outils vedettes incontournables selon le niveau scolaire et la matière. Pour les parents, un dossier plein de trucs et conseils sur le sujet : Réussir ses examens.

4. Bien utiliser son agenda scolaire

L’un des meilleurs alliés de l’organisation, l’agenda scolaire est un outil et un aide-mémoire indispensable pour les élèves. Encore faut-il apprendre à bien s’en servir. Pour aider les parents à encourager leur enfant vers une meilleure organisation de l’étude, Alloprof Parents propose quelques conseils pour bien utiliser l’agenda scolaire. L’équipe a même développé des trucs pour accompagner l’enfant qui oublie ses devoirs.

5. Intégrer la lecture au quotidien

Il est prouvé que la lecture est un gage de réussite scolaire non seulement en français, mais dans toutes les matières. « Les compétences en lecture jouent même un rôle crucial dans les perspectives d’emploi et la qualité de vie future des jeunes », souligne M. Tanguay. Pour susciter l’amour de la lecture chez les jeunes, Alloprof Parents offre des suggestions de livres selon l’âge des enfants et des conseils pour créer un contexte propice à la lecture dans son dossier Lire pour réussir.

« On pense souvent à la lecture avant de dormir, mais on peut aussi lire au déjeuner, dans l’autobus ou en attendant que le souper soit prêt : l’important, c’est de lire souvent et de varier les textes lus! », lance le porte-parole.