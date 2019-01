Le Centre d’interprétation de l’eau présente Légendes et Fl-Eau-cons

Dans le cadre de Laval en blanc, samedi le 26 janvier, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) propose une activité hivernale intitulée Légendes et Fl-Eau-cons qui sera présentée à chaque heure entre midi et 17h.

En famille, vêtue de vos habits de neige, venez investiguer sur la disparition de plusieurs bonshommes de neige. Situé devant le 12 rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3.

La légende présentée met en vedette un bonhomme de neige nommé Apitchou. Celui-ci a constaté d’étranges disparitions. Aidez le protagoniste à trouver le coupable. Est-ce la déneigeuse qui les aurait fauchés ? Les changements climatiques ? Ou encore est-ce la pénurie de crème glacée ?

À vous, d’élucider le mystère. Après cette activité extérieure, un chocolat chaud réchauffera les participants à l’intérieur du C.I.EAU où ils pourront visiter gratuitement le Musée de l’eau.

Situé à Laval, à l’intérieur même de la station d’eau potable de Sainte-Rose, le C.I.EAU a pour mission promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, et ce à travers son exposition permanente, son offre pédagogique en laboratoire et toutes ses autres activités d’animation.

Pour tous les détails: www.cieau.qc.ca.