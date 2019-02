La communauté lavalloise engagée pour la réussite des petits et des grands

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) a lancé, le lundi 11 février, la troisième édition régionale des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite! », la campagne cherche à faire valoir la multitude de gestes simples et diversifiés que nous pouvons tous et toutes poser pour favoriser la réussite éducative d’un individu, dès son jeune âge et tout au long de sa vie.

La semaine thématique, qui aura lieu du 11 au 15 février prochains, est l’occasion de parler de motivation, de confiance et d’aspirations, ainsi que des enjeux de la diplomation et du décrochage. À ce jour, près de 160 organisations sont inscrites aux JPS et réaliseront, durant la semaine, un éventail d’activités festives visant à reconnaître et applaudir les efforts et la persévérance.

Cette année, le porte-parole des JPS est nul autre que Laurent Duvernay-Tardif, athlète talentueux de la Ligue nationale de football américain et modèle exemplaire de persévérance scolaire qui, au mois de mai dernier, a réussi à obtenir son Doctorat en médecine de l’Université McGill.

Animé par Marie-Andrée Poulin, chroniqueuse de TVA, le coup d’envoi de la campagne régionale rassemblera plus d’une centaine de partenaires intersectoriels mobilisés pour la réussite des petits et des grands.

Le lancement sera l’occasion d’entendre de nombreux jeunes et adultes lavallois témoigner des gestes, des personnes et des activités qui représentent des +++ pour leur réussite. Leurs propos permettront de constater que même les petits gestes peuvent avoir de grands impacts. Durant l’événement, un message spécial de Laurent Duvernay-Tardif sera partagé avec les invités.

Le RLPRE saisira l’occasion pour présenter sa gamme d’outils promotionnels gratuits, ainsi que ses diverses activités de sensibilisation, dont :

une présentation au conseil de ville, lors de laquelle des jeunes de la Maison des enfants le Dauphin ont été invités à présenter les + de leur réussite aux élus municipaux;

seize conférences gratuites sur la motivation, la persévérance et le dépassement de soi offertes dans les milieux scolaire et communautaire par des individus ayant différents parcours et expériences ;

une conférence grand public qui aborde l’influence parentale sur la persévérance scolaire, organisée de concert avec le Comité des parents de la Commission scolaire de Laval et animée par Dre Nadia Gagnier Ph.D.

De plus, une présentation offerte par la Direction de la santé publique du Centre de santé et des services sociaux de Laval permettra de prendre connaissance des dernières données régionales liées au développement des enfants et à la santé des jeunes, des déterminants importants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

Durant les prochains jours, les Lavallois et Lavalloises seront nombreux à encourager les efforts des jeunes et des adultes, à reconnaître les gestes et les personnes qui représentent des +++ pour leur réussite et à démontrer leur appui à la cause.

Dans le but de célébrer les gestes qui favorisent la persévérance et la réussite, le RLPRE, conjointement avec Laurent Duvernay Tardif, invite toute la population à partager ses +++ de la réussite sur les réseaux sociaux, accompagnés du mot-clic #JPS2019.