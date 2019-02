346 000 $ pour les enfants Lavallois

Par l’entremise du Fonds Place-du-Souvenir, la Ville de Laval a octroyé une subvention de 172 900 $ au Centre de bénévolat et moisson Laval, à la Société de Saint-Vincent de Paul et au Centre communautaire Hochelaga dans le cadre d’une entente de partenariat afin de soutenir la rentrée scolaire pour les années 2018-2020.

La Ville continue également d’appuyer le projet du Centre de bénévolat et moisson Laval visant à fournir des denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 4 ans, en renouvelant son soutien à hauteur de 174 400 $ pour les années 2019 et 2020.

Aide à la rentrée scolaire

Après une analyse des besoins effectuée par la Ville, une invitation à collaborer a été lancée auprès des organismes qui œuvrent déjà à offrir de l’aide à la rentrée scolaire. Le montant subventionné par la Ville de Laval vise à développer une intervention cohérente et structurée ainsi qu’à bonifier l’offre de service à l’échelle du territoire lavallois.

« En mettant [le Fonds Place-du-Souvenir] sur pied, nous souhaitions avoir un impact direct auprès des jeunes et des familles vulnérables afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous voulions également encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative tout en facilitant l’intégration sociale des jeunes immigrants. Cette entente avec trois organismes actifs à Laval démontre la volonté de toute une communauté à travailler en cohésion pour assurer des rentrées scolaires réussies et stimulantes », souligne Marc Demers, maire de Laval.

Cette entente avec le Centre de bénévolat et moisson Laval, la Société de Saint-Vincent de Paul et le Centre communautaire Hochelaga munira les jeunes Lavallois de cartes-cadeaux qui serviront à l’achat de fournitures scolaires, d’une boite à lunch et d’un sac à dos afin de bien démarrer la rentrée scolaire. À cela s’ajoutera la distribution d’habits de neige et d’accessoires pour l’hiver, par l’entremise des écoles lavalloises. Près de 6 800 enfants lavallois devraient bénéficier de cette initiative.

Soutien alimentaire pour les 0 à 4 ans

À la suite de deux projets pilotes concluants du Centre de bénévolat et moisson Laval intitulés « Trousse de Nouveau Départ » et « Collations pour les 2-4 ans », le comité consultatif du Fonds Place-du-Souvenir a renouvelé son appui financier dans le cadre d’une entente de partenariat.

Grâce à cette initiative, 2600 trousses seront distribuées; 1300 contiennent des produits spécialisés pour les nouveau-nés, tels que des couches, des crèmes pour prévenir l’érythème fessier, des shampoings et des produits laitiers, tandis que les enfants de 2 à 4 ans se partageront 1300 collations nutritionnelles qui consisteront principalement en fruits, en légumes et en produits céréaliers.

Cette entente, d’une durée de deux ans, implique un soutien financier de 174 400 $ qui permettra

d’accroître le soutien offert aux jeunes de 0-4 ans issus de milieux défavorisés, afin de répondre à leurs besoins nutritionnels par l’entremise de trousses spécialisées pour les 0-2 ans (« Trousse de Nouveau Départ ») et les 2-4 ans;

de développer une intervention concertée entre le Centre de bénévolat et moisson Laval (CBML), le Comité d’action en sécurité alimentaire de Laval (CASAL) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, par rapport au déploiement des initiatives;

d’évaluer la portée des actions destinées aux 0-4 ans en matière de sécurité alimentaire.

« Soucieux d’inscrire les actions soutenues par le Fonds Place-du-Souvenir au sein du développement social lavallois, un comité de suivi relevant de la Ville de Laval et réunissant des représentants du CBML et du CISSS de Laval sera mis sur pied et aura pour mandat d’assurer la mise en œuvre des objectifs de l’entente », précise Marc Demers.

À propos du Fonds Place-du-Souvenir

Le Fonds Place-du-Souvenir a été créé le 19 juin 2017, vise les objectifs suivants :

Rejoindre directement les jeunes âgés de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés, afin de permettre leur plein épanouissement;

Améliorer la qualité de vie des jeunes Lavallois;

Être un levier d’intervention sur le plan du développement social pour la jeunesse sur le territoire lavallois;

S’inscrire en cohérence avec les orientations municipales contenues dans la Vision stratégique — Laval 2035 : Urbaine de nature et la Politique régionale de développement social de Laval.

Le comité consultatif du Fonds Place-du-Souvenir qui a été mis en place a déterminé les paramètres du Fonds, adoptés le 6 juin 2018 par le comité exécutif de la Ville de Laval. Le comité consultatif a privilégié des ententes de partenariat pour 2018 et 2019.