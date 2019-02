L'hiver se passe à l'extérieur à Laval

Envie de mettre le nez dehors, bouger, jouer ou fêter? Les activités hivernales se poursuivent à Laval. À la recherche d’inspiration pour passer la relâche avec vos enfants? Une foule d’activité saura les divertir. Voici donc un aperçu de la programmation.

Samedi 2 mars 2019, de 13 h à 17 h | Fête sucrée au Parc Champfleury

dimanche 3 mars 2019, de 12 h à 16 h | Journée cabane à sucre au parc Val-des-Arbres

Dehors on bouge et on joue

Samedi 2 mars, 13h à 15 h | Parents-enfants en forme au Parc Isabelle, Fabreville

Mardi 5 mars et mercredi 6 mars, 13h à 15 h | Rallye d’hiver à la Berge des baigneurs

Jeudi 7 mars, 13h à 16h | Hockey Bulle à la Berge des Baigneurs

Vendredi 8 mars, 10h à 16h | Pêche familiale guidée à la Berge des Baigneurs * inscriptions obligatoires

Samedi 9 et dimanche 10 mars | Ski alpin et planche à neige au Centre de la nature (5 à 8 ans)

Pour la programmation complète : dehors.laval.ca