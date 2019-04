Réfléchir aux enjeux du théâtre de création jeunesse

La Rencontre Théâtre Ados (RTA) a accueilli près d'une centaine de participants dont des dirigeants d'organismes culturels, des artistes internationaux et des enseignants dans le cadre de sa journée professionnelle, programmée le 11 avril pendant son festival de théâtre de création pour adolescents à la Maison des arts de Laval.

Cette journée a été l'occasion unique de réseauter et de partager ses pratiques entre professionnels du secteur. Les invités ont participé à la table ronde sur le thème « Quand les arts de la scène sortent du cadre : investir de nouveaux espaces pour rejoindre le public scolaire », aux représentations de Soeurs d'armes (compagnie française Le fil rouge théâtre) et de Dis merci (Joe Jack et John) et enfin... au dévoilement de la programmation 2020 du festival de la RTA.

Proposer une programmation hors les murs

Véritable enjeu du secteur culturel, les arts doivent réfléchir à de nouvelles façons de rejoindre le jeune public. Sous forme de discussion ouverte, les participants ont échangé sur ce sujet avec les panélistes canadiens et français suivants:

Louise Lapointe, directrice générale et artistique du Festival Les Casteliers;

Simon Ampleman, danseur et chorégraphe de Ample Man danse;

Camille Daloz, fondateur et metteur en scène de la compagnie Le Cri Dévot (France);

Ève Ledig, metteure en scène et comédienne de la compagnie Le fil rouge théâtre (France),

Nora Triby, coordonnatrice Enfance / Jeunesse pour le diffuseur la MJC Rodez (France)

Romain Beyssac, responsable des communications et du développement public de la MJC Rodez.

Découvrir de nouvelles créations théâtrales pour le public adolescent

Pendant la journée professionnelle, les diffuseurs et professionnels du secteur culturel et scolaire ont découvert de nouvelles formes de théâtre destinées aux adolescents. En première au Canada, la compagnie française Le fil rouge théâtre aura présenté sa pièce Soeurs d'armes, un spectacle sur la fraternité conçu pour être joué en classe.

Des représentations de la pièce auront d'ailleurs eu lieu dans les écoles secondaires du Grand Montréal, pendant le festival de la RTA. En soirée, les professionnels se sont joints à la représentation de Dis Merci de Joe Jack et John, une performance festive et inclusive sur les attentes sociales en temps de crise migratoire.

Afin d'encourager les sorties au théâtre en famille, le festival de la RTA proposait une formule 2 pour 1 Sors ton Ado (1 billet offert = 1 billet acheté pour l'ado qui accompagne) pour la représentation de cette pièce en soirée. Cette année, 2 autres spectacles ont également profité de la promotion soit Ceux qui n'existent pas de DynamO Théâtre et 9 de Cas Public.

Dévoilement de la programmation 2020

La journée professionnelle a été également le moment de dévoiler la programmation 2020 du festival RTA lors d'un 5 à 7. Les compagnies ont présenté tour à tour leurs nouvelles créations.