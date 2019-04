Portes ouvertes à l’École d’éducation internationale de Laval

L’École d’éducation internationale de Laval (ÉÉIL) invite les élèves de 5e année et leurs parents à sa journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 4 mai prochain, de 9 h à 12 h.

Cet événement est l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur le Programme d’éducation intermédiaire (PEI), la vie scolaire, les critères d’admission, les dates des tests d’admissions, et plus encore ! Des élèves, des membres du personnel et l’équipe de direction seront sur place afin de répondre à toutes vos questions.

École d’éducation internationale de Laval

5075, chemin du Souvenir Ouest

Laval (Québec) H7W 1E1

Information : www.secondairelaval.com