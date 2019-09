La seconde édition de la Foire de l'horreur donne un avant-goût d'Halloween

La Foire de l’Horreur revient pour une deuxième fois au Centropolis de Laval. Dès le 4 octobre jusqu’au 3 novembre, le parcours 4D le plus terrifiant au Canada, s’installe sur la Rive-Nord pour encore plus d’horreur.

Une fois à l’intérieur de l’une des six remorques de la Foire de l’Horreur, ses organisateurs promettent qu'il est impossible de faire marche arrière, pour encore mieux se glisser dans l'ambiance d'Halloween. L’expérience conçue et imaginée par Vincent Cameron et Stéphanie

Pouliot prend toute son ampleur : elle se vit de manière intense, quatre personnes à la fois. Avant, pendant ou après l’Halloween et El dia de los Muertos, la Foire de l’Horreur donne rendez-vous à son public.

Les organisateurs précisent que les talons hauts, les bijoux, les boucles d’oreilles, les téléphones

cellulaires, les appareils photos et vidéos sont interdits. La Foire est accessible aux 12 ans et +.