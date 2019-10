La Foire de l'horreur au Centropolis de Laval promet frissons et surprise jusqu'au 3 novembre

La Foire de l’Horreur revient pour une deuxième fois au Centropolis de Laval. Jusqu’au 3 novembre, le parcours 4D le plus terrifiant au Canada, s’installe sur la Rive-Nord pour encore plus d’horreur.

« On nous promets les 35 minutes les plus intenses de votre vie » (CKOI); « Il faisait si noir qu’il était difficile de ne pas angoisser en pensant à ce que serait la prochaine surprise: un comédien qui nous fera faire le saut? Un jet d’air inattendu? Un élément de décor qui se mettra à bouger? » (24 Heures /TVA Nouvelles) sont autant de commentaires qui décrivent l'expérience.

Le circuit est aménagé à l’intérieur de remorques de 53 pieds reliées l'une à l’autre. Une fois à l’intérieur de l’une de ces six remorques, il est impossible de faire marche arrière. C’est là que l’expérience conçue et imaginée par Vincent Cameron et Stéphanie Pouliot prend toute son ampleur : elle se vit de manière intense, quatre personnes à la fois. Avant, pendant ou après l’Halloween et El dia de los Muertos, la Foire de l’Horreur est un lieu de rendez-vous par excellence.

Les talons hauts, les bijoux, les boucles d’oreilles, les téléphones cellulaires, les appareils photos et vidéos sont interdits. La Foire de l’Horreur 2 est destinée au 12 ans et plus. Pour davantage d'informations, consulter la page Facebook de l'événement. Il est fortement conseillé de réserver ses places, celles-ci étant limitées. La priorité est donnée à ceux qui ont réservé.