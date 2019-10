L'esprit d'Halloween s'anime grâce aux activités et à des règles de sécurité

Dans tous les quartiers, des organismes s’affairent à préparer des activités pour amuser les petits à l’occasion de l’Halloween. Au Centre de la nature, le mois d’octobre est déjà placé sous le signe de l’épouvante. Quelques conseils de sécurité sont toutefois de bon aloi pour le bon déroulé de cette fête.

Voici la longue liste de toutes les activités prévues pour Halloween à Laval, classées par lieux. Le jour J d'Halloween, une distribution de bonbons par les policiers et les pompiers est prévue. Les citoyens pourront aller à la rencontre des pompiers dans leurs véhicules. De 17 h 30 à 20h, ces derniers sillonneront les rues pour assurer la sécurité et sensibiliser les automobilistes à la prudence, ainsi que pour y distribuer des bonbons.

La caserne 2 et la caserne 9​ distribueront également des bonbons de 17 h 30 à 20 h aux Parc Coccinelles (Chomedey) et Parc Lausanne (Vimont).

Quelques règles de sécurité pour ne pas se gâcher la fête

La Ville de Laval a diffusé plusieurs conseils dont: le fait de porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour se rendre visible; porter des vêtements courts pour éviter de trébucher et éviter les masques et le maquillage, pour bien voir et bien entendre.​

La Ville indique également le comportement approprié dans la rue pour le bon déroulement de cette fête traditionnelle: sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et toujours attendre à l'extérieur des maisons; allumer une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible; parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement; traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière; refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents; informer ses parents de son trajet et de l'heure de retour.

Après la soirée, il est recommandé que l'enfant vérifie avec ses parents les friandises reçues pour pouvoir les manger sans danger​.

Les citrouilles au compost !

Le lendemain de l'Halloween, les Lavallois sont invités à déposer leur citrouille dans leur bac brun ou dans des sacs en papier en bordure de la rue jusqu'à la mi-novembre, avant 7h le matin, le même jour que la collecte des matières organiques.

Attention, bien veiller à retirer les décorations ainsi que la peinture des citrouilles et les ficelles des bottes de paille avant de les composter.