Reprise des ateliers "Plaisir de la culture en français" pour les adolescents

Lundi dernier, à l'école secondaire Leblanc, la Rencontre Théâtre Ados (RTA) et ses partenaires ont célébré la reprise des ateliers Plaisir de la culture en français dans les classes d'accueil des écoles secondaires lavalloises.

Deux représentants du Mouvement Desjardins, Marc-François Rouleau et Katherine Touchetteet deux représentantes de la Commission scolaire de Laval, Nancy Lee, agente au développement, et Josiane Mailloux, conseillère pédagogique arts et culture, se sont joints à la RTA pour annoncer la reconduite du projet au cours d'un atelier spécial avec des élèves de classes d'accueil.

Après quelques mots de Jerry-Lee Stephen, directeur adjoint des classes d'accueil de l'école secondaire Leblanc, sur les retombées très positives des ateliers, Sylvie Lessard, directrice générale et artistique de la RTA, a pris la parole en rappelant la croissance de ce projet.

En effet, ces trois dernières années, ce sont 625 ateliers auprès de 825 adolescents qui ont eu lieu dans quatre écoles lavalloises. Enfin, Marc-François Rouleau a annoncé avec fierté le soutien financier que le Mouvement Desjardins a accordé aux ateliers pour une durée de 3 ans, de septembre 2019 à juin 2022. Ce partenariat de longue durée permettra de développer le projet dans les écoles de Laval, une région qui voit sa population d'origine immigrée s'accroitre d'année en année. Le Ministère de la Culture et des Communications a renouvelé son appui pour les ateliers Plaisir de la culture en français sur l'année 2019-2020.