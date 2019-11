Journée internationale du droit de l'enfant: une marche solidaire à Laval

La Marche de la solidarité à l’occasion de la Journée internationale du droit de l’enfant se fera en plusieurs départ: deux depuis l'école Quatre Vents, avec cérémonie protocolaire à l'arrivée à l'Hôtel de Ville et un depuis l'école Notre-Dame du Sourire, mercredi 20 novembre.

Le maire de Laval, Marc Demers, ainsi que la conseillère municipale du district de Saint-Martin, Aline Dib, responsable des dossiers relatifs à l’enfance et à la famille, accueilleront les écoles, garderies et centres de la petite enfance ainsi que les organismes jeunesse qui marcheront de l’école les Quatre-vents, à Chomedey, jusqu’au parvis de l’hôtel de ville. Comme la tradition le veut, il y aura une levée du drapeau et les enfants viendront à tour de rôle lire des extraits de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies.

Accréditée "municipalité amie des enfants" (MAE) depuis 2014, la Ville de Laval a souhaité réaffirmé sa volonté d’accorder une place de choix dans son offre de service aux enfants de son territoire. Ce grand rassemblement s’inscrit dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, se déroulant du 17 au 23 novembre 2019.

Voici les détails des départs:

Depuis l'écol​e Quatre-Vents (Marche o​rganisée par la Maison des enfants Le Dauphin (Chomedey)):

Départ A​ à 9 h.

Départ B​ à 9 h 15. La marche est suivie par une cérémonie protocolaire à l’Hôtel de Ville ainsi que par ​la levée du drapeau MAE.

Départ : école Notre-Dame du Sourire

de 11 h à 12 h.

Pour connaître la programmation de cette semaine provinciale.