Laval unie pour les Journées de la persévérance scolaire

Plus d’une centaine de partenaires provenant de tous les milieux se sont rassemblées hier matin au Collège Montmorency pour célébrer le lancement des Journées de la persévérance scolaire (JPS) à Laval. Coordonnée par le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE), cette campagne thématique se déploie jusqu'au 21 février sous le thème "Nos gestes, un + pour leur réussite! ".

Pour l’occasion, le RLPRE a distribué gratuitement plusieurs milliers d’outils de sensibilisation et d’animation aux écoles et aux organisations de Laval. En tout, 182 partenaires inscrits à l’édition lavalloise des JPS feront vivre les + de la réussite dans leurs milieux, à travers une panoplie d’activités visant à encourager et inspirer les apprenants, ainsi que les individus qui les soutiennent dans leur cheminement. Selon les inscriptions, la campagne joindra plus de 61 509 jeunes, 33 388 parents, 5058 enseignant(e)s, 2097 intervenant(e)s, 1136 employeurs et 3342 autres personnes dans la région!

Des adultes qui font la différence dans la réussite

Dans le but d’illustrer les + de la réussite au lancement, le RLPRE a invité des petits et grands apprenants à honorer, sous forme de surprise, les adultes qui font la différence dans leur réussite éducative. Présentés en vidéo et en direct, ces témoignages émouvants ont permis de mettre en lumière le pouvoir d’action de tout un chacun, ainsi que les gestes positifs qui peuvent avoir un impact durable sur nos parcours.

Le RLPRE et ses partenaires ont pris le temps de souligner l’importante contribution de Louise Lortie, dont les mandats à titre de présidente du RLPRE et de la Commission scolaire de Laval ont pris fin la semaine dernière. Celle-ci a été chaudement remerciée pour ses nombreuses années consacrées à l’éducation et à la réussite des jeunes Lavallois et Lavalloises.

Neufs certificats à des entreprises lavalloises oeuvrant pour la réussite scolaire

À la suite du dévoilement d’un sondage national auprès des employeurs québécois au sujet de leur engagement envers la réussite scolaire de leurs jeunes, neuf entreprises situées à Laval ont également été honorées par la remise de certificats de reconnaissance pour leur engagement envers la réussite éducative : Croesus, Englobe, l’Ébénisterie St-Patrick, l’Espace MC2, les Entreprises Léo Prud’homme, Desjardins des Grands Boulevards de Laval, Café étudiant du CQPEL, Illumi et Flex Group.

Bien que le rôle des employeurs puisse, pour certains, sembler éloigné de la réussite scolaire, ceux-ci peuvent avoir une influence déterminante, surtout dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. À travers des gestes concrets comme l’encouragement et l’écoute, et grâce à des initiatives telles que les mesures de conciliation travail-études, la mise en place d’horaires flexibles, l’accueil de stagiaires et les bourses d’études, les employeurs peuvent favoriser la réussite de leurs employé(e)s.

Un taux de diplomation de plus de 10% en 5 ans

Conférencier invité, Michaël Gaudreault, enseignant-chercheur d’ÉCOBES - Centre de recherche et de transfert, a présenté l’état de la situation à Laval en ce qui a trait à la persévérance scolaire. Les dernières données lavalloises démontrent que les taux de diplomation progressent de manière constante, et ce, dans tous les secteurs de la région. Dans l’ensemble, le taux de diplomation est passé de 68,6% pour la cohorte ayant débuté le secondaire en 2006 à 78,2% pour celle ayant débuté en 2011.

Le lancement a été l’occasion de souligner l’anniversaire du Collège Montmorency, qui, depuis 50 ans, est un moteur de réussite éducative dans la région. Les participants ont été invités à écrire des mots d’encouragement pour les étudiants du collège et de les apposer sur un "arbre de la persévérance" modelé sur du coroplaste.

Avant de quitter, les participants ont eu droit à un message vidéo de la part du porte-parole des JPS, Laurent Duvernay Tardif, dans lequel il souligne l’importance du rôle des adultes significatifs dans la vie d’un jeune et les invite à poser des gestes concrets pour la réussite des jeunes dans leur entourage. Chaque participant a reçu des outils d’encouragement à remettre à un jeune dans les prochains jours. Pendant les JPS, toute la population est invitée à partager ses + de la réussite et ses bons coups sur les réseaux sociaux, accompagnés du mot-clic#JPS2020.