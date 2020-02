Au Carrefour Laval, le film "En avant", de Disney et Pixar, cette fin de semaine

Après ses débuts au Salon international de l'auto du Canada, Walt Disney Studios Canada amène le monde fantastique de "En avant" de Disney et Pixar au CF Carrefour Laval avec l’expérience En avant! Des activités pour les enfants seront accessibles.

Dès aujourd’hui et jusqu'au dimanche 1er mars, les familles peuvent découvrir le monde fantastique de "En avant" au CF Carrefour Laval, en primeur avant la sortie nationale le 5 mars. Les horaires sont les suivants: aujourd'hui jusqu'à 21h; demain de 9h à 17h et dimanche de 10h à 17h.

L'activité comprendra une réplique grandeur nature de Guinevère, la précieuse camionnette de Barley (voix de Chris Pratt en V.O.A.). Ensemble, Barley et son frère Ian (Voix de Tom Holland en V.O.A.), se lancent dans une quête qui promet de mettre leur relation à l’épreuve. Un magicien plongera les enfants dans une ambiance enchanteresse et il sera également possible de prendre quelques photos souvenirs devant une réplique grandeur nature de "Guinevère", la camionnette camionnette dans laquelle les personnages de Barley et Ian se lancent dans une grande aventure!

L'histoire du film est entrée autour des frères elfes Ian et Barley Lightfoot, qui ont l’opportunité de passer une journée de plus avec leur défunt père. Ils se lancent dans une quête extraordinaire à bord de Guinevère, la camionnette adorée de Barley. Comme toute bonne quête, leur voyage est rempli de magie, de cartes cryptiques, d'obstacles impossibles et de découvertes inimaginables. Mais lorsque Laurel, la mère des garçons, se rend compte de la disparition de ses fils, elle fait équipe avec The Manticore, un guerrier mythique. Ensemble ils partent à leur recherche. Outre quelques malédictions, cette journée magique pourrait signifier plus que tout ce dont ils n’ont jamais rêvé. Le film est réalisé par Dan Scanlon et produit par Kori Rae, l’équipe derrière L’université des monstres.