Un atelier de la relâche pour que parents et enfants créent ensemble

Un atelier destiné aux enfant de 5 ans et plus sera l'occasion, samedi 7 mars à la Salle Alfred-Pellan, de réaliser en famille divers exercices de dessin qui amuseront certainement, déstabiliseront assurément et feront vivement réagir... Cela dépendra de la perception du temps des participants !

Que l’on doive effectuer un tracé sur le rythme d’un métronome, traverser notre feuille sur une durée chronométrée ou réagir à des signaux lumineux par des gestes rapides, chaque trait de crayon ramène à des systèmes qui régissent notre temps.

L’atelier permet de réfléchir aux relations implicites que nous entretenons au quotidien avec les technologies : sommes-nous capables de lâcher prise, de ralentir et de ressentir le temps? C’est d’ailleurs l’une des questions centrales que pose l’exposition Ce qui compte, à travers des œuvres vidéographiques et robotiques intrigantes. Quel impact aura le temps sur votre création finale?

Pour les renseignements et inscriptions, contacter le 450-662-4440. Le coût de l'atelier est de 5 $ par enfant et gratuit pour les parents accompagnateurs. L'atelier dure environ 1h15 et inclue une visite de l'exposition). Les places sont limitées.