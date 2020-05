Grand Montréal: les écoles fermées jusqu'en septembre

Les élèves de la grande région montréalaise ne seront pas de retour sur les bancs d'école avant le mois de septembre prochain. La commune de Laval est concernée par cette annonce.

C'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault lors de son point de presse quotidien qui se tenait justement dans la métropole québécoise où « la situation est très fragile ».

Flanqué de la mairesse Valérie Plante, avec qui il a eu des entretiens en matinée, M. Legault a précisé que les conditions pour procéder au déconfinement de Montréal n'étaient pas réunies, notamment parce que le nombre de cas positifs et les décès ne sont pas en baisse et qu'il manque encore beaucoup de personnel dans les établissements de santé, en particulier dans les CHSLD.

Sur ce dernier point, il s'est réjoui que le personnel militaire qui se trouve dans ces résidences restera en place encore pour un mois.

À Montréal, on avait prévu une réouverture des écoles élémentaires le 25 mai, alors qu'ailleurs en région, elles ont repris leurs activités le 11 mai. Ouvrir en juin alors que l'année scolaire se termine durant ce mois aurait été inutile, de signaler le premier ministre.

La réouverture des services de garde possible dès le 1er juin

Quant aux services de garde, ils pourraient ouvrir à compter du 1er juin, encore là « si les conditions sont remplies. »

La situation est effectivement critique dans le Communauté métropolitaine de Montréal alors que certains CHSLD affichent un taux de contamination à la COVID-19 de 100%.

D'ailleurs, François Legault questionnera les PD-G des CIUSSS et des résidences pour aînés de Montréal lors d'une rencontre prévue en fin de journée. Il demandera notamment à ces gestionnaires comment il se fait que l'on ait enregistré autant de décès dans ces établissements.

Au Québec aujourd'hui, on compte 131 décès de plus, pour un total de 3 351 alors 40 724 cas confirmés, soit une hausse de 793 cas. Les hospitalisations ont baissé de 42 (1 834) et les soins intensifs de quatre (190).