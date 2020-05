Les camps de jour municipaux prêts à accueillir les jeunes Lavallois cet été

En raison de la pandémie de COVID-19, la Ville annonce que ses camps de jour accueilleront les enfants du 29 juin au 14 août avec un ajustement de l’offre de service de manière à respecter les consignes de la Direction nationale de la santé publique.



« Cette nouvelle offre permet d’assurer avec rigueur la sécurité des campeurs et de notre personnel, sans toutefois négliger l’aspect ludique, qui demeure toujours au cœur de la mission des camps de jour. Malgré les contraintes, nous voulons nous assurer d’offrir aux enfants un été divertissant, même s’il sera différent », a soutenu le maire, Marc Demers.

Plusieurs changements pour l’été 2020

Les camps de jour seront ouverts du 29 juin au 14 août de 8 h 30 à 16 h 30, et ils accueilleront les enfants de 6 à 12 ans. À noter qu’il n’y aura pas de halte-garderie cette année, mais que ce service sera remplacé par des heures d’ouverture étendues.



Les ratios d’encadrement, pour cet été, ont été revus en fonction des directives de la Direction nationale de la santé publique :



· Pour les enfants de 6 ans : 1 animateur par groupe de 5 jeunes;

· Pour les enfants de 7 et 8 ans : 1 animateur par groupe de 7 jeunes;

· Pour les enfants de 9 à 12 ans : 1 animateur par groupe de 10 jeunes.



La liste complète des sites ainsi que leurs capacités d’accueil respectives sont disponibles en ligne.

Processus d’inscription, dès le 10 juin

La période d’inscription débutera le 10 juin à midi. Compte tenu de la fermeture temporaire du comptoir multiservices, les inscriptions se feront exclusivement en ligne avec paiement par carte de crédit.



D’ici le début de la période d’inscription, il est fortement recommandé d’avoir créé ou mis à jour son dossier familial sur inscriptions.laval.ca.

Respect des mesures sanitaires

L’offre des camps de jour pour l’été 2020 repose sur le respect des quatre directives de la Direction générale de la santé publique, soit :



- Assurer le maintien de la distanciation physique de deux mètres entre les enfants et organiser l’environnement physique afin de favoriser le maintien de cette distance entre tous les individus.

- Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des locaux intérieurs aux cas de pluie seulement, tout en respectant le nombre maximum de participants par local pour respecter la distanciation physique.

- Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus, notamment en programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, arcs et flèches, etc.).

- Appliquer rigoureusement des mesures d’hygiène, dont le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires, et des routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel.



Pour obtenir plus d’information, consulter la page des camps de jour municipaux sur le site de la Ville. Considérant l’évolution rapide de la situation, visiter régulièrement cette page.