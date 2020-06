Bourses d’études TD : l’implication de Tomy Pelletier récompensée

Tomy Pelletier est un jeune homme originaire de Laval. Son leadership, son esprit rassembleur et son implication exemplaire dans la communauté lui ont récemment valu une grande reconnaissance qui aura un impact marquant sur son parcours personnel et professionnel.

Ce jeudi 4 juin, Tomy a remporté l’une des 20 Bourses d’études TD pour le leadership communautaire, remises chaque année à des étudiants canadiens impliqués dans leur collectivité.

Grâce à son implication dans les cadets et auprès de son école secondaire, Tomy recevra une bourse pouvant atteindre une valeur de 70 000 $, qui servira notamment à payer ses droits de scolarité et ses frais de subsistance pendant la durée de ses études post-secondaires.

L'éducation et la gestion

Dès son entrée en tant que membre des cadets de l’Air, Tomy reçoit des cours de toutes sortes, pour éduquer les plus jeunes à son tour. Il se spécialise dans les cours portant sur l’expédition et la survie, où les jeunes cadets peuvent acquérir des notions de résilience, de résolution de conflits et d’autonomie. Lors de ses dernières années dans les cadets, Tomy décroche un poste de gestion qui lui permet d’acquérir un réel sens du leadership.

Lors de son parcours collégial, il s’implique à la présidence du conseil d’administration de la coopérative du collège Jean-de-Brébeuf.

Démontrant de véritables qualités de gestionnaire, Tomy conseille la coopérative quant aux finances et aux ressources humaines. L’aspect environnemental est également une priorité pour celui qui a organisé une plantation d’arbres ainsi qu’une vente de livres usagés.

En parallèle, il est à la co-présidence du Club entrepreneur, où il y organise le Rendez-vous responsable, un événement portant sur le développement durable qui réunit 10 PME. Des conférences abordant la consommation locale et le démarrage d’une entreprise sont entre autres offertes à la communauté.

« Le programme international duquel je faisais partie lors de mon passage à l’école secondaire a été l’élément déclencheur de mon implication sociale, souligne Tomy. J’ai entre autres optimisé l’utilisation de l’auditorium, afin que la communauté et divers groupes étudiants puissent y avoir accès. Ce fut une belle expérience et les répercussions ont été très positives. J’ai donc décidé de poursuivre mon implication auprès des cadets de l’Air et de la coopérative de mon Cégep ».

L’étudiant, qui souhaite poursuivre une carrière en tant que consultant en management, débutera un baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal dès l’automne 2020.