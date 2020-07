Les "Ateliers Alfred" feront leur retour samedi

Sur un long carton noir, les participants réaliseront divers exercices de dessin, dès samedi, lors des Ateliers Alfred, samedi 11 juillet.

Que l’on doive effectuer un tracé sur le rythme d’un métronome, traverser une feuille sur une durée chronométrée ou réagir à des signaux lumineux par des gestes rapides, chaque trait de crayon ramène à des systèmes qui régissent le temps.

L’atelier permet de réfléchir aux relations implicites que nous entretenons au quotidien avec les technologies : sommes-nous capables de lâcher prise, de ralentir et de ressentir le temps? C’est d’ailleurs l’une des questions centrales que pose l’exposition Ce qui compte, à travers des œuvres vidéographiques et robotiques intrigantes. Quel impact aura le temps sur votre création finale?



Pour les renseignements et inscriptions, contacter l'adresse courriel suivante: [email protected] ca. Le coût est de 5 $ par enfant (c'est gratuit pour les parents accompagnateurs). Les enfants doivent avoir 5 ans ou plus. Les places sont limitées. pour un atelier d' 1 h 15 (incluant une visite de l'exposition). L'atelier se déroulera dans la cour intérieure de la Maison des arts.