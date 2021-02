21 projets pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative

À la suite de son appel de projets lancé à l’automne 2020, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) annonce que 21 initiatives lavalloises, soutenant la persévérance scolaire et la réussite éducative bénéficieront d’un financement.

Les organisations responsables de ces projets recevront une enveloppe totale de 313 921$, octroyée dans le cadre d’une entente financière avec le Ministère de l’Éducation (MEQ). Consulter la liste des projets acceptés

Les projets retenus reflètent le souci qu’ont les organisations de s’adapter aux réalités engendrées par la crise sanitaire et aux nouveaux besoins qui en découlent. La plupart des activités sont proposées en mode virtuel et en format numérique. Elles touchent les jeunes de tous les âges et cherchent à agir de diverses façons sur des déterminants de la réussite éducative, dont, entre autres, l’estime de soi et la motivation scolaire, les compétences en lecture et en écriture, les activités physiques et les saines habitudes de vie, les transitions scolaires et l’engagement parental. À noter qu’on retrouve dans cette liste cinq des six déterminants qui avaient été jugés comme étant prioritaires dans le cadre d’une consultation régionale en 2017.

« On ne connaît pas encore toutes les répercussions qu’aura la COVID-19 sur le parcours des jeunes, mais elles risquent de durer au-delà de l’année scolaire en cours. Il est plus que jamais important de continuer d’agir collectivement et de manière concertée pour le bénéfice des petits et des grands apprenants. » a affirmé Johanne Mc Millan, directrice du RLPRE, par voie de communiqué de presse.

Le RLPRE a pour mission de susciter la mobilisation des acteurs régionaux et de soutenir des initiatives locales et régionales qui améliorent la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes et des adultes lavallois. Grâce au financement triennal accordé au RLPRE par le MEQ, les initiatives lavalloises liées à ces enjeux pourront bénéficier d’une plus grande stabilité financière et d’une planification à moyen ou long terme.

Le prochain appel de projet du RLPRE sera lancé à la fin de février.