Attache ta tuque pour la relâche à Laval!

La semaine de relâche est une une pause bien méritée pour les enfants, mais souvent un casse-tête pour les parents.

Pour éviter d’avoir à répondre à la fameuse question « Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? », voici des suggestions d’activités pour des journées bien remplies à faire près de chez soi.

Laval est un immense terrain de jeu pour les familles avec la belle neige fraîche que nous avons reçue récemment. Saviez-vous qu’à Laval, il y a :

· 6 bois

· 6 parcs avec modules d’entraînement pour les ados

· 12 parcs avec corridors de glisse sécuritaires

· 60 km de pistes de ski de fond

· 70 patinoires, dont 2 réfrigérées

· 300 parcs, berges et haltes nature

La tendance de l’heure est à la pêche blanche. Insulaires, profitez des berges de votre quartier pour attraper un gros brochet qui fera l’envie des plus grands amateurs de pêche de votre famille !

Juste à temps pour la relâche, les 5 musées de Laval peuvent enfin rouvrir pour divertir les familles avec des activités scientifiques et culturelles des plus étonnantes et inspirantes. Vous entendrez assurément des « oh ! », des « ah ! » et des « je ne savais pas ça ! ».

Tout cela, bien sûr, dans le respect des règles de la Santé publique. Dans ce contexte, les réservations sont le mot d’ordre. Les gens sont donc invités à se renseigner auprès des sites et endroits qui les intéressent afin de pouvoir profiter pleinement des activités.

La liste complète de toutes les activités pour la relâche à Laval est disponible sur le site Internet de Tourisme Laval.