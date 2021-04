Un nouveau camp de jour sur le territoire lavallois

Le 22 janvier dernier, l’organisme Loisirs Renaud-Coursol a annoncé qu’il offrira un nouveau camp de jours sur le territoire lavallois afin de répondre à une demande croissante qui n’a cessé de se multiplier depuis la réduction des places dues à la pandémie dans certains camps, l’été dernier.

Ce nouveau camp se situera au Pavillon Renaud-Coursol en plein cœur du Parc Curé-Coursol, dans l’est du quartier Chomedey. Les enfants s’y feront offrir une myriade d’activités et pourront ainsi profiter de la période estivale malgré la situation actuelle, et ce, dans le plus grand respect des directives de la santé publique et de la Ville de Laval.

C’est dans l’optique d’offrir davantage de places aux jeunes enfants que l’organisme Loisirs Renaud-Coursol a lancé son nouveau camp qui s’étendra sur huit semaines, du 28 juin au 20 août 2021. Ce qu’il y a de particulier avec le camp, c’est qu’il offre la possibilité aux parents d’inscrire leurs enfants pour les semaines de leurs choix.

« Nous souhaitions vraiment offrir la plus grande flexibilité possible aux parents en plus de s’assurer de l’accessibilité la plus universelle possible », annonce Lucie Lanthier, directrice de l’organisme par voie de communiqué.

Pour ce faire, il sera offert aux parents d’inscrire leurs enfants pour une seule semaine, pour quelques semaines de leur choix, ou encore pour la saison complète, à un prix modique. De plus, quelques places à rabais sont réservées, sur demande, pour les familles à faible revenu et un rabais de 10% sera offert pour l’inscription d’un deuxième enfant.

Sécurité et qualité

« Malgré le contexte actuel, nous avons tout organisé et planifié afin que l'expérience du camp LRC en folies soit agréable et non contraignante pour les enfants. Nous appliquerons les directives de la santé publique et de la Ville et nous demandons à toutes personnes en lien avec notre camp de participer à l’effort collectif », ajoute la directrice de l’organisme.

Misant tout sur l’expérience mémorable que doit offrir un camp aux jeunes enfants durant la période estivale, l’équipe de Loisirs Renaud-Coursol assure que le dynamisme et le professionnalisme du personnel du camp ainsi que les ressources de l’organisme permettront, d’une part, d’assurer la sécurité des enfants et de leur entourage, et d’autre part, d’offrir une qualité du service, des activités et des sorties sans pareil.

Pour l’équipe de Loisirs Renaud-Coursol, il est plus qu’important pour le bien être, mental et physique des enfants, de rester actifs et de maintenir des contacts sociaux durant la période estivale, le Camp LRC en folies se veut être un milieu où les jeunes pourront partager des moments et des expériences inoubliables dans un cadre sécuritaire et de qualité. « Nous ne savons pas encore quelles seront les mesures gouvernementales cet été, mais nous sommes prêts à nous adapter et à vivre un premier été mémorable » d’ajouter Mme Lanthier.

Les inscriptions se font à la semaine et sont ouvertes depuis le 1er avril sur le site de l’organisme.