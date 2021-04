La Fondation du Collège Montmorency remet 4 500 $ en bourses pour l'Alternance travail-études

La Fondation du Collège Montmorency a annoncé jeudi avoir remis 4 500 $ en bourses d’études à neuf étudiants méritants pour souligner leur excellence dans leur milieu de stage et dans leur parcours scolaire en Alternance travail-études (ATE).

La conciliation travail-études comporte son lot de défis, c’est pourquoi la Fondation tient à souligner les efforts de tous les étudiants s’étant démarqués tant par leur savoir-faire que par leur savoir-être dans le cadre de ce programme.

Voici les neuf boursiers ATE de 2021:

Félix Bélanger-Tremblay — Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment

Zach Benoit — Technologie du génie civil

Justin Chabot-Normand — Technologie du génie civil

Laurent Lord Brisebois — Techniques de l'informatique

Maxime Pimparé — Gestion de commerces

Louis Raymond — Technologie de l'électronique

Alexane Roberge — Technologie de l'architecture

Christian Sébastien Charles — Technologie du génie civil

Mouhamed Touré — Techniques de l'informatique

La Fondation du Collège Montmorency tient à remercier tous ses donateurs qui permettent la réalisation de ce programme de bourses.

La Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui encouragent la persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et ouverts. Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 6 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège.