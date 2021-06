Plan d’action intégré en matière de jeunesse à Laval

La Ville de Laval se dote du Plan d’action intégré en matière de jeunesse 2021-2025 afin que les jeunes lavallois aient tous les mêmes chances de développer leur plein potentiel au sein d’un environnement sécuritaire et inclusif.

Il s’agit du tout premier plan d’action qui réunit les deux démarches municipales touchant les jeunes âgés de 0 à 17 ans sur le territoire, soit l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) et le Fonds Place-du-Souvenir (FPS). Cette mise en commun permettra d’optimiser la portée des actions, ce qui positionnera la Ville comme leader en matière de jeunesse.

Le plan a été réalisé en collaboration avec le comité consultatif du FPS et le comité des partenaires de la MAE, dont font notamment partie le Centre de services scolaire (CSS) de Laval, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et les Concertations locales.

Son élaboration a été basée, entre autres, sur les données du Portrait sociodémographique et de santé des jeunes âgés de 0 à 17 de Laval 2020 réalisé conjointement avec le CISSS de Laval et rendu public au mois de mars dernier.

« Le plan d’action vient appuyer l’engagement de Laval à être une ville accueillante et attrayante pour la jeunesse. En reconnaissant la grande diversité de la jeunesse lavalloise, nous avons l’intime conviction d’aider chacun de ces jeunes à s’épanouir aux plans personnel, social et professionnel. En leur donnant, en collaboration avec nos partenaires les outils nécessaires pour se développer, nous nous assurons de bâtir l’avenir de Laval sur des citoyennes et citoyens qui ont des chances un peu plus égales de s’accomplir », souligne Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin, membre associée au comité exécutif et responsable des dossiers relatifs à la jeunesse et à la famille

Les cinq orientations et objectifs du Plan d’action

Concrètement, ce plan d’action s’articule autour de 5 grandes orientations stratégiques soutenues par des objectifs précis et 67 actions qui viseront à mettre en œuvre des changements structurants et durables dans la vie des jeunes lavallois.

Parmi ces dernières, notons le développement d’initiatives de sensibilisation des jeunes au respect et à l’ouverture en matière de diversité ethnoculturelle, l’amélioration des conditions d’accès économique et logistique aux activités culturelles, de loisir, de loisir sportif et de plein air et la poursuite d’initiatives de distribution de matériel scolaire auprès des jeunes issus de milieux défavorisés.

Les valeurs

Les valeurs qui sous-tendent le Plan d’action intégré en matière de jeunesse 2021-2025 se trouvent aussi dans la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature et dans la Politique régionale de développement social (PRDS) de Laval.

Structure du plan d’action

Dans le but de favoriser l’engagement des partenaires et la mise en place d’initiatives porteuses et structurantes, ce plan d’action est d’une durée de 5 ans. Ses objectifs et ses actions sont structurés par sous-groupes d’âge afin de prendre en compte les particularités des différents stades de développement.

De plus, l’analyse a été différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+). Ainsi, les objectifs et les actions ont été adaptés, dans la mesure du possible, en fonction des réalités multiples vécues par les jeunes selon leur genre et d’autres caractéristiques sociodémographiques.

Élargissement des paramètres et des modalités d’attribution du FPS

En cohérence avec la mise en place du plan d’action et afin de permettre à un plus grand nombre d’organismes de soumettre des projets au FPS, les paramètres et les modalités d’attribution de soutien financier du fonds seront élargis à la suite de recommandations du comité consultatif. Cette modification permettra d’étendre les dépenses admissibles afin de couvrir :

la rémunération du personnel dédié à la réalisation des activités liées à l’initiative proposée, incluant les charges salariales ;

les frais de promotion et de diffusion de l’initiative ;

les honoraires professionnels ;

les frais d’administration de l’initiative, jusqu’à concurrence de 10 % du montant accordé par la Municipalité.

Caractéristiques sociodémographiques et économiques des jeunes et des familles*

Le cinquième (20 %) de la population lavalloise est âgé de moins de 18 ans ;

Plus de la moitié (56,2 %) des jeunes sont issus de l’immigration (première et deuxième générations) ;

Laval compte de plus en plus de familles nombreuses (4 personnes ou plus) ;

Environ le dixième (11,7 %) des familles avec enfants mineurs sont à faible revenu.

* Source : Portrait sociodémographique et de santé des jeunes âgés de 0 à 17 de Laval 2020.