Un club de lecture pour les jeunes lavallois

Cet été, plusieurs rencontres sont prévues pour venir jaser et découvrir de nouvelles lectures. Lire et délire est un club de lecture pour le jeunes de Laval. ​

Les jeunes participants peuvent venir partager leurs idées avec Émilie, l'animatrice du club. Il est possible de s'inscrire aux quatre rencontres. Un livre différent sera exploré à chaque rencontre. Les inscriptions sont obligatoire et les livres sont disponibles en bibliothèque et en virtuel.

Pour les 9 à 12 ans : 4 rencontres

- 6 juillet de 19h à 20h : Gecko 1 Le Raton Terrible / Émilie Rivard (Boomerang)

- 20 juillet de 19h à 20h - Pétronille inc. (tome 1) : Bave de crapaud bio / Annie Bacon (Druide)

- 3 août de 19h à 20h - Les héros de ma classe 17 : Les méchantes blagues de Xavier / Jocelyn Boisvert (FouLire)

- 17 août de 19h à 20h - Défense d'entrer! (tome 2) : Histoire de peur / Lisette Morival (Défendu)