Un nouveau réseau de skateparks verra le jour à Laval

La Ville de Laval annonce le développement d’un nouveau réseau de skateparks d’importance qui viendra bonifier de façon significative l’offre actuelle d’installations sur son territoire.

Le nouveau réseau comprendra notamment huit nouvelles infrastructures en béton, soit six sites de proximité et deux qui pourront accueillir des événements de grande envergure, telles des compétitions d’athlètes de haut niveau.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville d’offrir aux planchistes de tous les âges et de tous les niveaux des installations variées et de qualité dans des milieux de vie dynamiques et accessibles, en plus d’encourager la découverte des sports émergents.

« La planche à roulettes est un sport dont la popularité n’a cessé de croître au cours des dernières années, et cette montée se poursuivra encore, notamment avec l’arrivée du sport aux Jeux olympiques cette année. Les skateparks sont aussi des milieux de vie très animés, où la famille entière se retrouve pour s’amuser et bouger. On y voit désormais des trottinettes, des BMX et des patins à roues alignées. Mes collègues et moi sommes enthousiastes de voir ce réseau se mettre en place, et nous avons hâte de voir la population lavalloise se l’approprier », de dire Yannick Langlois, conseiller municipal de l’Orée-des-Bois et responsable des dossiers de sports et loisirs.

En 2022-2023, la Ville prévoit déjà trois mises en chantier des six sites de proximité prévus, dans les parcs suivants :

Parc du Sablon (Chomedey);

Parc du Moulin (Saint-François);

Parc Notre-Dame (Sainte-Rose).

La mise en chantier des trois autres sites de proximité est prévue pour 2024 dans des emplacements qui restent à préciser, alors que les deux sites événementiels seront réalisés dans les années subséquentes.

En plus du réseau de six sites de proximité et de deux sites événementiels, des skateparks de plus petite envergure pourraient ensuite être créés pour compléter l’offre, selon les besoins et la faisabilité dans des parcs de quartier.

Un réseau développé avec des experts

La Ville de Laval développera son réseau avec l’aide d’experts choisis au terme d’un processus d’appel d’offres, les skateparks seront donc variés afin de répondre aux préférences du plus grand nombre de planchistes.