Déneigement à Laval: une saga qui s’éternise, selon le Parti Progrès Laval

Nous reproduisons ici l'intégrale d'une lettre envoyée par Gabriel Vellone, chef du Parti Progrès Laval, au sujet du déneigement dans la Ville de Laval.

La saga du déneigement à Laval en est une qui s’éternise depuis toujours et qui a pour effet de raviver les débats et les passions des Lavallois et des Lavalloises. À chaque année et ce, dès la première bordée de neige, la façon de gérer le déneigement apporte son lot de commentaires négatifs et de frustrations dans l’ensemble de la population de Laval.

Je tiens à préciser, avant tout, que cet article n’en est pas un à saveur politique, même si nous sommes en année électorale. La dernière précipitation de neige nous a démontré, une fois encore, plusieurs ratés. Des correctifs doivent être apportés et les attitudes de plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes, ainsi que ceux de certains entrepreneurs en déneigement doivent changer immédiatement.

L’administration municipale n’est pas la seule responsable du déneigement; il incombe à tous et à toutes de faire sa part. L’enlèvement de la neige n’est pas seulement une question de mobilité, c’est aussi une question de sécurité, permettant la circulation des véhicules d’urgence et faciliter ainsi la circulation.

À la veille d’une annonce de chute de neige, les services de la Ville devraient se mettre en mode préventif, en déployant les chenillettes et de commencer l’épandage d’abrasifs, ainsi que dégager, au fur et à mesure, les trottoirs.

Une des situations que je constate dans le quartier de Chomedey est le manque d’équipement roulant pouvant être déployé et procéder aux opérations d’épandage et de déneigement. Cette lacune a pour conséquence que les résidents et les résidentes sont obligés de marcher dans les rues, afin d’éviter des trottoirs devenus impraticables.

Enfin, avant de pointer quiconque au sein de l’administration municipale, il faudrait obliger, voire même sanctionner, les compagnies de déneigement privés qui tassent la neige des stationnements de leurs clients sur la voie publique et les trottoirs. De tels agissements sont faits de façon cavalière, sans se soucier des impacts auprès des citoyens et citoyennes de Laval, ainsi que la surcharge de travail causée aux équipes affectés au ramassage de la neige.

On ne le répétera jamais assez : Il s’agit, avant, tout d’une question de conscientisation et de devoir civique.

Gabriel Vellone

Chef du Parti Progrès Laval